Pareto skriver at resultatet er bedre enn ventet og var drevet av lavere kostnader og skatt.

«Drifts- og leteutgifter er i tråd med våre estimater, men litt høyere enn angitt ved kapitalmarkedsdagen i 2022. Investeringene er høyere enn ventet mot konsensus på 1,5 milliarder dollar, noe som sannsynligvis skyldes økt aktivitet og vil ha en beskjeden effekt etter skatt», skriver Pareto.

Quantafuel har funnet feilen ved Skive-fabrikken og er tilbake i produksjon i midten av mars.

– Uheldig timing, sier konsernsjefen. Oppdateringen gir positivt utslag på aksjen fra start, opp 8,9 prosent.

Höegh Autoliners leverte en EBITDA på 79 millioner dollar i fjerde kvartal 2021, mot 48 millioner dollar i samme periode året før.

Bunnlinjen endte på 139,8 millioner dollar mot 13,9 millioner i fjor – en tidobling – og aksjen stiger sterkt fra start, opp 8,9 prosent.

Volue nådde omsetningsmålet på 1 milliard i 2021 og sikter mot 2 milliarder innen 2025. Aksjen stiger smått 0,2 prosent.

Aker Carbon Capture økte omsetningen fra foregående kvartal, men tapte også mer penger. Samtidig ser selskapet sterk vekst i markedet for karbonfangst. Aksjen opp 0,1 prosent.

Etter skuffelsen i den skotske lisensrunden mente analytikerne at Aker Offshore Wind trenger mer penger. Nå selger de seg ned i Principle Power. Aksjene stiger 2 prosent.

Arendals Fossekompani leverte eventyrlig kraft-inntjening. Det er de skyhøye kraftprisene som sørger for tidenes beste resultat. Aksjen stiger 3,1 prosent.

TGS tok nedskrivninger på 850 millioner kroner i fjerde kvartal. Selskapet opprettholder utbyttet på 0,14 dollar pr. aksje. Aksjen faller tungt 8,5 prosent.

28.01.2022 Teknisk analyse av TGS (ved Stein Ove Haugen)

Sterke oljepriser førte til at 2021 ble et rekordår for oljeselskapet DNO. Med en omsetning på 397 millioner dollar i fjerde kvartal, endte totalen for året over 1 milliard dollar. Aksjen faller likevel 5,8 prosent.

DNB Markets understreker at DNO har rapportert EBITDA under forventningene for fjerde kvartal med høyere enn ventede overlift-kostnader og letekostnader.

Instabanks resultater i fjerde kvartal ble de beste til nå i bankens historie. Aksjen er opp 0,8 prosent.

Kraftig omsetningsvekst for Mintra i fjerde kvartal. Selskapet leverte også en positiv bunnlinje i 2021. Aksjen er opp 3,2 prosent.

Sbanken fikk et resultat før skatt på 240 millioner i fjerde kvartal 2021, mot 283 millioner i samme periode året før. Selskapet foreslår utbytte og aksjen stiger 0,9 prosent.

Polaris Media oppnådde en underliggende inntjeningsvekst på mer enn 30 millioner kroner i fjerde kvartal og foreslår både vanlig og ekstraordinært utbytte.

Komplett Bank leverte et lønnsomt fjerde kvartal etter at restrukturering og selskapsendringer førte til store tap i tredje kvartal. Aksjen faller 3,1 prosent.

Oppdrettsselskapet Salmon Evolution endte fjerde kvartal med et driftsresultat på minus 12,4 millioner kroner. Aksjen stiger 6,2 prosent.

B2Holding endte fjerde kvartal noe svakere enn fjoråret med et resultat før skatt på 155 millioner kroner, mot 162 millioner i samme periode året før. Aksjen faller 5,8 prosent.

Multiconsult leverte en kvartalsrapport på det jevne sammenlignet med fjoråret. Aksjen stiger 3,5 prosent.

Fjordkraft fikk et nettoresultat på 87,6 millioner kroner i fjerde kvartal 2021. Samtidig foreslås et utbytte på 3,50 kroner for 2021. Aksjen er opp 7,6 prosent.