Nøkkeltall bidrar til fall på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,9 prosent og står i 14.218,75 poeng mens Dow Jones står i 35.513,37 poeng etter en nedgang på 0,7 prosent. S&P 500 faller 1,2 prosent til 4.530,72 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,99 prosent og har i løpet av dagen vært oppe i 2 prosent for første gang siden 2019. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 9,2 prosent til 21,79.

223.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 5. februar, viser nye ukentlige tall fra USAs arbeidsdepartement. Ifølge Trading Economics var det ventet et tall på 230.000.

Tall fra amerikanske myndigheter viser torsdag at konsumprisindeksen i USA, eksklusive mat- og energipriser (kjerneinflasjonen), steg 0,6 prosent fra desember til januar. Fra januar i fjor steg prisene 6,0 prosent. Totalinflasjonen var 0,6 prosent på månedsbasis og 7,5 prosent på årsbasis. Sistnevnte er den høyeste notering siden februar 1982, da inflasjonen kom inn på 7,6 prosent.

Handelsbanken skrev i en rapport torsdag formiddag at de amerikanske inflasjonstallene vil følges med argusøyne. I desember tiltok inflasjonen mer enn ventet, med en totalinflasjon på 7 prosent, og kjerneinflasjon på 5,5 prosent.

«Og høyere skal det. Fortsatte kapasitetsutfordringer, ny stigning i mat- og energipriser og et videre press oppover på lønningene er nemlig ventet å heve totalinflasjonen videre til 7,3 prosent i januar. Mens kjerneinflasjonen ventes opp til 5,9 prosent», skrev sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i torsdagens morgenrapport.

Skulle tallene igjen overraske på oppsiden i dag, mener Handelsbankens tallknusere at det vil kunne sette mer press på den amerikanske sentralbanken.