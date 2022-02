Det går mot en rød start på New York-børsen – fryktindeksen stiger 24 prosent

Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones vil åpne ned 0,3 prosent, at S&P 500 vil falle 0,5 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,7 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,01 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 24,4 prosent til 24,83.

Det ble en knallrød dag på Wall Street torsdag. Teknologitunge Nasdaq falt 2,1 prosent mens S&P 500 og Dow Jones gikk ned henholdsvis 1,8 prosent og 1,5 prosent. Årsaken til det er at torsdagens konsumprisindeks-rapport (KPI) viste en år til år økning på 7,5 prosent, det høyeste siden 1982.

«Nye “skyhøye” inflasjonstall skremte investorene på Wall Street torsdag. De ferske tallene viste at prisene fortsatte å stige fra allerede høye nivåer, noe som etter alle solemerker vil tvinge sentralbanken (Fed) til å heve styringsrenten (Fed Funds Rate) raskt», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Ifølge Berntsen priser markedet nå inn syv rentehevninger inneværende år.

Handelsbanken skriver i en oppdatering at inflasjonstallene setter ytterligere press på Fed, som helt åpenbart er «på hæla».