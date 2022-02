Rødt på Wall Street – Nasdaq falt nesten 3 prosent

Etter at blant annet amerikanske og britiske myndigheter ba sine statsborgere evakuere Ukraina skjøt oljeprisen i været. Det førte til at investorer dumper mer risikable verdipapirer. Fasiten etter en endt handelsuke på Wall Street ble dermed dette:

Nasdaq falt 2,78 prosent til 13.791 poeng.

S&P 500 falt 1,9 prosent til 4.418 poeng.

Dow Jones falt 1,43 prosent til 34.737 poeng.

Med kun to timer igjen av handelsdagen uttalte det Hvite hus' sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan at det var tegn på russisk eskalering ved den ukrainske grensen. I tillegg nevnte Sullivan at en invasjon kunne skje mens de olympiske leker foregår, til tross for spekulasjon på det motsatte.

– Flere grunner

I følge UBS-topp Art Cashin har konflikten «litt» å gjøre med dagens fall. Han argumenterer for at investorer var klare til å selge på dårlige nyheter.

– Jeg tror det faktisk er fordi det ser ut som om Fed ikke har en plan, sier Cashin til CNBC.

– Invasjonen kommer ikke til å skje, tror jeg. Et rykte uten bein å stå på vil finne seg en måte å komme seg rundt på, legger Cashin til.

Vinnere og tapere

Med den høye oljeprisen ble naturligvis energisektoren blant dagens vinnere. Exxon Mobil og ConocoPhillips steg hennholdsvis 1,8 og 1,3 prosent.

Derimot falt fly-aksjer kraftig, der blant annet American Airlines falt 6 prosent.

Teknologisektoren gjør det ikke særlig bedre enn flytransporten. Amazon falt 3,6 prosent, Tesla 5 prosent, NVIDIA 7,3 prosent og Apple 2 prosent.

Gull, sølv, olje og krypto