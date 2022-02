Tokyo-børsen faller tungt

I Japan faller Nikkei 2,07 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,43 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,70 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 1,26 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller 1,52 prosent.

I India er Sensex ned 1,81 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia derimot styrkes 0,37 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,10 prosent.

Covid og Ukraina

Investorene følger nå nøye med på den spente situasjonen mellom Russland og Ukraina.

Ifølge NTB ble det i natt kjent at Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba ber om et møte med Russland og flere OSSE-land.

I tillegg overvåkes coronasituasjonen i Hongkong nøye. Etter at det den siste tiden har vært et oppsving i smittetallene, er nå den medisinske kapasiteten i byen under stort press.