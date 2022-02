Investorene følger nå nøye med på situasjonen langs grensen til Ukraina, hvor Russland har plassert store styrker, og frykten for en invasjon stiger.

Tyske DAX faller 3,52 prosent i 11-tiden mandag, mens franske CAC40 er ned 3,41 prosent. I Storbritannia svekkes FTSE 100 2,19 prosent

Stockholm-børsen er ned 3,18 prosent, mens børsen i København faller 2,49 prosent. Her hjemme er Oslo Børs i skrivende stund ned en drøy prosent.

Vil ha møte

Ifølge NTB ber Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba nå om et møte med Russland og flere OSSE-land om situasjonen mellom de to landene, og sier at Russland har ignorert flere forespørsler om å forklare styrkeoppbyggingen.

Flere vestlige land mener Russland forbereder seg på en invasjon, og USA sier ifølge nyhetsbyrået at de kan begynne luftangrep «når som helst». En rekke land, inkludert Norge, har bedt statsborgere om å forlate Ukraina

Mandag advarer G7-landene Russland om at de står klare til å innføre sanksjoner med enorm og umiddelbar virkning på russisk økonomi.

Kvartalssesong

Ellers fortsetter kvartalssesongen å prege enkeltaksjer i Europa.

Det sveitsiske kjemikalieselskapet Clariant stuper over 15 prosent, etter at de ifølge CNBC leverte en forsinket resultatrapport for 2021, midt i en etterforskning som følge av varsler rundt selskapets regnskapspraksis.

Commerzbank er ned 6,4 prosent etter at Tysklands finansminister Christian Lindner uttalte til avisen Handelsblatt at tyske myndigheter på sikt vil selge sine eierandeler i banken.