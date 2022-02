Krigsfrykt bidrar til en rød start på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,4 prosent mens S&P 500 og Dow Jones har falt 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,99 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 10,0 prosent til 30,09.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 93,88 dollar, opp 2,7 prosent. UBS-analytiker Giovanni Staunovo sier til CNN at en konflikt mellom Russland og Ukraina kan bidra til å sende oljeprisen over 100 dollar fatet. En oljepris på 100 dollar truer med å gi verdensøkonomien en dobbelsmell i form av å hemme veksten og å fyre opp en allerede rekordhøy inflasjon.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier han ser en vei fremover for samtalene om Ukraina-konflikten og at han foreslår at et diplomatisk arbeid fortsetter, ifølge Reuters.

Roger Berntsen mener forrige ukes markante børsfall i USA skyldes økt geopolitisk usikkerhet, og trekker i den anledning frem Ukraina-situasjonen. I mandagens rapport fra Nordnet skriver han også at skyhøye inflasjonstall (40-års høy) og rykter om en dobbel renteøkning fra Fed i mars trigget børsfallet på fredag.

Onsdag denne uken offentliggjøres det siste referatet fra rentekomiteen FOMC.

«Som vi husker var det et klart haukete budskap som ble servert av Powell under pressekonferansen ved sist møte. Hvor markedet særlig festet seg ved uttalelsen om at økonomien i dag er mye sterkere enn ved forrige renteopptrapping, og at dette kan få betydning for tempoet i renteopptrappingen videre fremover», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i mandagens rapport fra Handelsbanken.