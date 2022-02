Børsen i rødt – 18 aksjer i all-time low

AOW PEXIP

Mandag ble en særs volatil dag på Oslo Børs. Positive nyheter fra Russland gjorde at børsen midt på dagen hentet inn noe av tapene, men sluttresultatet ble nedgang på 1,23 prosent til 1.198,69. Det ble omsatt aksjer for 7,7 milliarder kroner.

Sergej Viktorovitsj Lavrov, Russlands utenriksminister, sier han ser en vei fremover for samtalene om Ukraina-konflikten og at han foreslår at diplomatisk arbeid fortsetter, ifølge Reuters.

Trygve Hegnar kommenterer det økonomiske bildet

Ifølge nyhetsbyrået sier Lavrov at samtalene ikke kan fortsette i det uendelige, men at det fortsatt er mulig å komme til en enighet.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba har bedt om å få møte med Russland og flere medlemsland i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, melder BBC.

Oljeprisen

Brent-oljen sto mandag da Oslo Børs stengte ned til 94,26 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 0,8 prosent til 93,19 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 92,47 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oljeprisen er nå på det høyeste nivået på mer enn syv år, og det er den spente situasjonen mellom Russland og Ukraina som driver prisene. En invasjon kan utløse amerikanske og europeiske sanksjoner, som vil forstyrre eksporten fra Russland i et allerede stramt marked.

Equinor endte ned 0,5 prosent, mens Aker BP falt 2,5 prosent.

Børspause

Det ble innført børspause i fem oppdrettsaksjer kl. 15.50 mandag. SalMar var først ut. Deretter kom NRS, NTS, Frøy og Arctic Fish.