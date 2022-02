Wall Street sitter stille i båten

De geopolitiske gnisningene øker, med Ukrainas president uttalelse mandag kveld, der han forventer invasjon allerede onsdag. Oljeprisen fortsetter oppover og rente-og inflasjonsbekymringene er fortsatt tilstede. Fasiten på ukas første handelsdag i New York ble dermed dette:

S&P 500 falt 0,29 prosent til 4.405 poeng.

Nasdaq beveget seg ikke og ender dagen på det samme som fredag (13.790 poeng).

Dow Jones falt 0,5 prosent til 34.565 poeng.

– Utsiktene for det globale aksjemarkedet er fortsatt svakt, med markedene under press fra både økende obligasjonsavkastning globalt og mulighetene for økte styringsrenter – i tillegg til geopolitiske spenninger, sier David Sneddon, analytiker for Credit Suiss, til CNBC.

– Overrasket

Mandag morgen uttalte St. Louis Fed president James Bullard at sentralbanken må kjempe hardere for å få ned inflasjonen.

– Vi er overrasket av oppsiden på inflasjonen. Det er mye inflasjon, sa Bullard til CNBC.

– Vår troverdighet står på spill her og vi må reagere på dataene, legger han til.

Markedet venter nå en rentehevelse på 50 basispoeng, eller 0,5 prosent, på sentralbankens møte i mars. Goldman Sachs spår hele 7 rentehevelser i år.

