Oslo Børs holder seg ganske flatt utover dagen.

Ved lunsjtid står hovedindeksen i 1.196,40 ned 0,2 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 2,8 milliarder kroner.

En rekke fjerdekvartalstall er lagt frem i dag, og du kan finne alle her.

Opptur

StrongPoint presenterte tirsdag kvartalstall og en oppdatering i sin strategi. Aksjen stiger 12,3 prosent til 23,80 kroner.

Crayon knuste estimatene med sine tall for fjerde kvartal. Aksjen stiger 11,8 prosent til 186,00 kroner.

Hynion la frem sin årsrapport for det som omtales som deres gjennombruddsår. Aksjen stiger nå 8,3 prosent til 2,04 kroner.

Aker Horizons stiger 2,9 prosent til 16,88 kroner. Et kraftig gjeldskutt gjorde at den verdijusterte egenkapitalen i Aker Horizons endte på 16,9 milliarder kroner ved slutten av fjerde kvartal i fjor.

Også Grieg Seafood styrkes, og er nå opp 3 prosent til 103,50 kroner. Sjømatkjempen løftet driftsresultatet betydelig i fjerde kvartal, men nådde likevel ikke helt opp til forventningene.

I rødt

Hexagon Purus økte omsetningen med nesten 700 prosent, men er likevel en av dagens største tapere. Aksjen faller 8,7 prosent til 24,22 kroner.

PGS er frem til nå dagens største taper. Aksjen faller 16,4 prosent til 2,07 kroner. Tirsdag morgen ble det kjent at Goldman Sachs selger seg ned i selskapet, og har nå en eierandel under 5,0 prosent.

Ice Group faller 8,4 prosent til 3,39 kroner. Selskapet presenterte i morges sine tall for fjerde kvartal, og meldte at de fortsetter sin refinansieringsprosess.

InterOil Exploration and Production endte mandag opp nesten 17 prosent, og faller nå 8 prosent til 1,48 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag formiddag ned 1,94 prosent på 93,88 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,07 prosent til 92,80 dollar fatet.

Equinor svekkes 4,1 prosent til 262,50 kroner, mens Aker BP er ned 2,06 prosent til 261,70 kroner, etter at Russland meldte at det skal starte å fjerne tropper fra grensen.

– Det eneste markedet virkelig fokuserer på for øyeblikket er Russland-Ukraina. Så utviklingen på den fronten vil være avgjørende for prisretningen, og inntil det er litt mer klarhet om hvordan situasjonen utvikler seg, vil jeg forvente at en ganske stor risikopremie forblir priset inn, sier Warren Patterson, råvarestrateg hos ING Group NV i Singapore, ifølge TDN Direkt.