Kraftig fall for Equinor dro ned børsen

Hovedindeksen falt 0,6 prosent til 1.191,1 poeng tirsdag.

Oljeprisen falt etter nyhetene om at Russland vil flytte sine styrker bort fra Ukraina. Dette førte til kraftig fall for oljerelaterte aksjer. Equinor ble en av dagens største børstapere, og falt 6,5 prosent til 256,10 kroner. Aker BP falt 2,9 prosent til 259,6 kroner.

Brent-oljen var ved børsstenging ned 3,6 prosent på 92,26 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 4,0 prosent til 90,95 dollar.

Etter stengetid steg oljeprisen igjen etter det ble kjent at Ukrainas forsvarsdepartement ble utsatt for et dataangrep, trolig av Russland.

Dagens børsvinnere

Dagens vinner på børsen er Strongpoint , med en oppgang på 20,3 prosent til 25,50 kroner. Selskapet presenterte tirsdag kvartalstall, der de blant annet presenterte oppdateringer rundt deres strategi.

Crayon Group steg 11,2 prosent til 185,00 kroner. Selskapet la frem rekordresultat i kvartalsrapporten tirsdag.

Solstad Offshore steg 12,7 prosent til 10,18 kroner. Tirsdag ble det kjent at selskapet sikret seg en treåring kontraktsforlengelse med Global Marine Group.

Grieg Seafood la tirsdag frem tall for fjerde kvartal viste et operasjonelt driftsresultat på 265 millioner kroner, et lite stykke unna analytikernes forventninger på 295 millioner kroner. Aksjen steg 3,5 prosent til 104,00 kroner.

Dagens børstapere

InterOil Exploration and Production endte mandag opp nesten 17 prosent, men falt tirsdag 14,1 prosent til 1,38 kroner.

Ice Group falt 11,6 prosent til 3,27 kroner. Selskapet presenterte tirsdag kvartalstall, der de fortsetter sin refinansieringsprosess i forbindelse med kortsiktige likviditetsproblemer.

Hexagon Purus viste en drastisk økning i omsetning i kvartalsrapport, men selskapet falt likevel 6,4 prosent til 24,84 kroner.

– Vi er fornøyd med både fjerde kvartal og fjoråret. Vi nådde målene vi hadde satt oss, og vel så det, sier konsernsjef Morten Holum i Hexagon Purus.

PGS falt 9,9 prosent til 2,23 kroner. Tirsdag ble det kjent at blant annet Goldman Sachs har redusert sin posisjon i selskapet til under 5 prosent. SpareBank 1 Markets nedgraderte aksjen mandag, og satte kursmål 1,80 kroner.

– I praksis er ikke egenkapitalen i selskapet mye verdt. Det må skje en stor restrukturering for å kunne forsvare å være i aksjen, sier analytikeren Finansavisen var i kontakt med.