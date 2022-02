Opptur for Gjelsten på Oslo Børs

- - - - - - -

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.198,11 poeng, opp 0,6 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 2,2 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 94,40 dollar, opp 1,0 prosent. Oljeprisen falt kraftig tirsdag etter nyhetene om at Russland vil flytte sine styrker bort fra Ukraina . Senere på kvelden hentet oljeprisen seg litt inn igjen, etter det ble kjent at Ukrainas forsvarsdepartement ble utsatt for et dataangrep, trolig av Russland. Equinor stiger 2,2 prosent til 261,75 kroner mens Aker BP klatrer 1,6 prosent til 263,80 kroner.

Handelskjeden Kid , hvor Bjørn Rune Gjelsten er selskapets største aksjonær, økte resultatet med 2,5 prosent til 275 millioner kroner i fjerde kvartal, mens omsetningen økte fra 1,10 til 1,11 milliarder kroner. Styret foreslår et halvårsutbytte på 4,00 kroner pr. aksje. Aksjen stiger 6,4 prosent til 101,20 kroner.

SAS -aksjen faller 22,4 prosent til 1,16 kroner på frykt for restrukturering. DNB Markets har kuttet kursmålet fra 1 krone til 40 øre, og gjentar sin salgsanbefaling. Samtidig stiger Flyr og Norwegian henholdsvis 5,5 prosent og 2,2 prosent.

I fjerde kvartal 2021 fikk Golden Ocean et nettoresultatet på 203,8 millioner dollar, omtrent en åttedobling fra samme periode i fjor. Selskapet sender nye 1,6 milliarder kroner til eierne i form av utbytte. Aksjen faller 0,7 prosent til 102,70 kroner.

Nel omsatte for 248 millioner kroner i fjerde kvartal, opp fra 229 millioner kroner i samme kvartal året før. Samtidig leverte Nel et resultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på minus 168 millioner kroner. Aksjen faller 1,9 prosent til 12,48 kroner.

Ordreinngangen til Play Magnus økte med 7,1 millioner dollar i fjerde kvartal, som er en vekst på 90 prosent i forhold til samme periode i 2020. Omsetningen var mer enn doblet i kvartalet med en oppgang på 117 prosent. Aksjen stiger 4,3 prosent til 13,56 kroner.

Også Øystein Stray Spetalen-dominerte Saga Pure styrkes etter kvartalstall, og klatrer 4,3 prosent til 3,18 kroner. Ved utgangen av fjerde kvartal hadde selskapet en kontantbeholdning på nesten 800 millioner kroner. Styret har besluttet å dele ut et utbytte på 0,10 kroner pr. aksje.