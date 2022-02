Snuoperasjon før stengetid på Wall Street

Referatet fra Federal Reserve sitt januar-møte hjalp de store indeksene på Wall Street med å hente seg inn igjen, etter en nedgang onsdag. Oppgangen etter at referatet ble offentliggjort er knyttet til lettelsen over at sentralbanken holdt seg til planen og ikke satte igang rentehevingen raskere enn forventet.

S&P 500 steg med 0,09 prosent til 4.475. Viacom var den største taperen blant indeksens 500 aksjer og falt med mer enn 15 prosent etter lave kvartalstall og en kunngjøring om at de skal bytte navn til Paramount Global.

Teknologiindeksen Nasdaq falt med 0,11 prosent til 14.124. Meta falt med 2 prosent etter at Google annonserte strengere retningslinjer for personvern og sporing.

Dow Jones steg marginalt med 0,16 prosent til 34.934. Blant vinnerne var Boeing og Nike som hadde steget med henholdsvis 3,61 og 2,78 prosent ved stengetid.

Konfliktfrykt preger fortsatt markedet

– Geopolitisk risiko er noe som er veldig, veldig vanskelig å handle rundt. Vi må bare vente og se hva som skjer, sier Delano Saporu, administrerende direktør i New Street Advisors Group, til CNBC.

President Joe Biden tok tirsdag ettermiddag opp den siste utviklingen mellom Russland og Ukraina, og gjentok at USA vil forsvare NATOs territorium.

– Hvis Russland går til krig, vil vi samle verden, sa Biden, og la til at Washingtons allierte var klare til å innføre kraftige sanksjoner som vil undergrave Russlands evne til å konkurrere økonomisk og strategisk.

Oljeprisen falt med 2,25 prosent til 91,34 dollar fatet. Bitcoin falt med o,o9 prosent, mens Etherum steg med 1,37 prosent.

Vix-indeksen, som er et mål på volatilitet i markedet, falt med over fem prosent til 24,34.

Federal Reserve: Klar for renteheving i mars og en kraftig reduksjon i balansen