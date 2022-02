Den spente situasjonen har den siste tiden preget oljemarkedene, med bekymringer for at forsyningsforstyrrelser fra Russland i et allerede stramt globalt marked kan presse oljeprisene enda høyere.

Equinor stiger 1,00 prosent til 268,50 kroner, mens Aker BP er opp 0,68 prosent til 264,90 kroner. Nykommeren Vår Energi styrkes 1,01 prosent til 28,00 kroner.

Opptur

AutoStore fikk et kraftig hopp i omsetningen i fjerde kvartal, og knuste analytikernes forventninger. Det sender aksjen opp 10,76 prosent til 29,12 kroner. På det meste har AutoStore i dag vært omsatt for 29,00 kroner pr. aksje.

Kraftig stiger også smartklokkeprodusenten Xplora , som nå er opp 9,05 prosent til 22,90 kroner. Selskapet meldte i morges om en tredobling av driftsoverskuddet i fjerde kvartal.

Frontline overrasket med et overskudd på 19,8 millioner dollar i fjerde kvartal, og aksjen er nå opp 1,49 prosent til 68,14 kroner.

En annen tungvekter som har lagt frem tall er Lerøy Seafood , som doblet driftsresultatet i perioden. Aksjen er opp 1,11 prosent til 79,96 kroner.

Kalera er også en av de som foreløpig topper dagens vinnerliste med en oppgang på 11,55 prosent til 5,89 kroner, men er lavt omsatt. Selskapet kunne i morges melde om kraftig omsetningsøkning i fjerde kvartal, men mangedoblet samtidig underskuddet.

I rødt

Kahoot faller 5,92 prosent til 28,92 kroner etter sin fjerdekvartalsrapport. Ettersom selskapet allerede har lagt frem hovedtallene, var det mest spenning knyttet til eventuelle endringer i guidingen for 2022.

Flyr doblet inntektene i fjorårets siste kvartal, men tapte mer på driften. Aksjen er ned 2,76 prosent til 0,99 kroner.

Dagens mest omsatte aksje er SATS, som nå faller 2,43 prosent til 20,10 kroner. Selskapet har i en emisjon nå hentet 600 millioner kroner til en kurs på 19,50 kroner.

«Vi henter penger nå fordi vi ønsker å akselerere veksten fremover. Vi presenterte kvartalstall på fredag som viste at medlemsbasen er tilbake til der den var før pandemien, så vi kan nå kan endelig se fremover», sa SATS-sjef Sondre Gravir til Finansavisen torsdag.