Stemningen har surnet på Wall Street.

Etter drøyt halvgått løp torsdag står Nasdaq i 13.856,43 etter en nedgang på 1,9 prosent. Dow Jones har falt 1,1 prosent til 34.544,41, mens S&P 500 er ned 1,3 prosent til 4.415,95.

– Ikke bare prøver markedet å navigere i den geopolitiske spenningen mellom Russland og Ukraina, det prøver også å navigere i et minefelt av selskapsresultater, sier direktør i 50 Park Investments, Adam Sarhan, til CNBC.

USAs president Joe Biden advarte tidligere torsdag om at sannsynligheten for en russisk invasjon er svært høy, og at den kan komme i løpet av noen dager.

Børsfallet er bredt, og det er særlig finans og teknologi som tynger S&P 500. Nvidia faller eksempelvis over 6 prosent, til tross for å ha lagt frem en bedre rapport enn ventet. Palantir stuper over 11 prosent etter å ha skuffet med sine tall.

På den positive siden stiger Walmart over 2 prosent etter sin rapport, mens Cisco spretter opp over 3 prosent etter å ha toppet konsensus både på inntjening og guiding.

Åpningen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,8 prosent og står i 14.005,28 poeng mens Dow Jones står i 34.696,81 poeng etter en nedgang på 0,7 prosent. S&P 500 faller 0,7 prosent til 4.443,10 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,00 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 8,7 prosent til 26,40.

Russland har utstasjonert opptil 7.000 ytterligere soldater ved grensen mot Ukraina de siste dagene, sier en tjenesteperson i Det hvite hus, ifølge NTB. Dersom påstanden stemmer er det stikk i strid med signalene fra russisk hold om nedtrapping.

Skuffende makro

248.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 12. februar, viser nye ukentlige tall fra USAs arbeidsdepartement. Ifølge Trading Economics var det ventet et tall på 219.000. Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 1.593.000 pr. 5. februar. Her var det på forhånd ventet en måling på 1.605.000.

Samtidig har det blitt kjent at Philadelphia Federal Reserve Banks indeks kom inn på 16,0 i februar, ned fra 23,2 i januar. Konsensus pekte mot en indeks på 20,0.

Handelsbanken mener onsdagens referatet fra den amerikanske sentralbanken dempet litt av rentefrykten.

«Markedet hadde i forkant av referatet priset inn en nokså bratt rentebane fra Fed dette året - seks til syv hevinger totalt, inkludert sannsynlighetsovervekt for en 50 punkters heving i mars, og de kortere renteforventningene har da også trukket litt ned igjen i kjølvannet av referatet i går. Endringen er ikke særlig stor, men om noe ble altså rentefrykten litt dempet i går», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov og Nils Kristian Knudsen i en oppdatering fra Handelsbanken.

