Torsdag var geopolitisk risiko igjen i søkelyset, idet Russland-støttede separatister angivelig skjøt missiler inn i Ukraina-kontrollerte områder. I tillegg fortsatte USA å hevde at en russisk invasjon er rett rundt hjørnet.

Det kom også en mengde nye kvartalsrapporter fra europeiske og amerikanske selskaper. I vår del av verden meldte Airbus at flysalget falt med 14 prosent fra samme periode i 2020. Ledelsen spår imidlertid økt inntjening og flere leveranser i år. Ved firetiden torsdag var aksjekursen likevel ned med nesten 1 prosent.

Nestlé-kursen endret seg knapt, til tross for at matvareprodusenten slo analytikernes omsetnings- og inntjeningsforventninger for 2021. Toppsjefen fortalte at effekten av dyrere innsatsfaktorer ble overført til kundene i form av prisøkninger. Han tilføyde at inflasjonen trolig blir enda høyere i år og at også dette vil reflekteres i selskapets priser.

Commerzbank-kursen gjorde det langt bedre, men en oppgang på 3 prosent. Den tyske finansgiganten tjente 421 millioner euro i fjerde kvartal, mens analytikerne hadde sett for seg skarve 81 millioner euro. Særlig imponerte investerings- og meglervirksomhetene. Som om ikke det var nok, lover banken utbytter og et nettoresultat på over 1 milliard euro i 2022.

Det var ikke slutt på de gode nyhetene med det. I Frankrike presenterte luksusprodusenten Kering knallsterke tall for forrige kvartal og ble belønnet med et kursløft på mer enn 6 prosent.

Også amerikanske Walmart slo analytikernes forventninger. Detaljistkjeden, som har 1,8 millioner ansatte, bekreftet dessuten guidingen for 2022. Ved firetiden var aksjekursen rundt 2 prosent høyere.

For øvrig ble det kjent at antallet amerikanske søknader om arbeidsledighetstrygd i forrige uke steg til 248.000 og dermed var 30.000 mer enn ventet. Også antallet påbegynte boligprosjekter skuffet, men overraskende mange ba om tillatelse til å bygge bolig.