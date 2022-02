Oslo Børs så rødt

Etter litt frem og tilbake gjennom dagen endte hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,6 prosent til 1.193,66. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 5,1 milliarder kroner.

Krigsfrykten som har preget børsene i det siste fikk seg et nytt oppsving torsdag etter uttalelser fra USAs president Joe Biden om at sannsynligheten for en russisk invasjon av Ukraina er svært høy.

Toneangivende Europa-børser var lenge blandet, men er nå de alle ned. Britiske FTSE 100 går tilbake rundt prosenten, mens tyske DAX og franske CAC 40 faller 0,3-0,5 prosent.

Wall Street har også åpnet i rødt, og fryktindeksen har gjort et byks på over 10 prosent.

Oljeprisene også i rødt

Oljeprisene trekker markant nedover torsdag ettermiddag, men på Oslo Børs holdt Equinor stand med 0,5 prosent oppgang til 267,25 kroner. Nykommeren Vår Energi falt 1 prosent til 27,40 kroner.

Frontkontrakten for Brent-olje faller 2,1 prosent til 92,86 dollar pr. fat, noe som er over nivåene ved stengetid i Oslo onsdag – 92,25 dollar. WTI-oljen er ned 2,1 prosent til 91,66 dollar pr. fat.

Fremgang i atomforhandlingene mellom Iran og USA tynger.

– Positive nyheter fra disse samtalene gir etterlengtet lettelse for globale oljepriser, ettersom muligheten for nye fat i markedet reduserer tilbudsunderskuddet, sier Rystad Energy-direktør Claudio Galimberti til Reuters.

Samtidig fortsetter altså usikkerheten rundt situasjonen i Ukraina. Russiskstøttede opprørere øst i Ukraina hevdet tidligere torsdag å ha blitt angrepet av regjeringsstyrker fra Kiev. En eskalering i Donbass-regionen kan bidra til å øke spenningen mellom Russland og Vesten.

I natt uttalte for øvrig en tjenesteperson i Det hvite hus at Russland har utstasjonert opptil 7.000 ytterligere soldater ved den ukrainske grensen de siste dagene. Det er stikk i strid med onsdagens meldinger fra russerne om en nedtrapping av det de hevder kun er militære øvelser, men i tråd med hva NATO og Ukraina selv har signalisert.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg frykter at Russland leter etter påskudd for å gå til angrep på Ukraina, og får følge av USA og Storbritannia.

Autostore imponerte stort

Resultatsesongen ruller videre, og preger bildet på både godt og vondt.

På den positive siden er AutoStore, som spratt opp 11,6 prosent til 29,34 kroner etter en rapport som knuste analytikernes forventninger. Omsetningen steg kraftig i fjerde kvartal.

Selskapet ser seg nødt til å jekke opp omsetningsmålet for i år, og konsernsjef Karl Johan Lier karakteriserer etterspørselen som ekstremt sterk.