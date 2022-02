Knallrød dag på Wall Street

Torsdag ble en helrød dag for Wall Street.

Den teknologitunge Nasdaq falt 2,9 prosent til 407,38 poeng.

Dow Jones falt 1,8 prosent til 623,09 poeng.

S&P 500 falt 2,1 prosent til 94,97 poeng.

Renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonen falt med 0,07 punkter til 1,97 prosent. VIX-indeksenen steg 15,8 prosent til 28,13.

Biden advarer

Tidligere denne uken kunne det fremstå som at vi skulle bli vitne til en deeskalering i Russland-Ukraina konflikten, men nå virker det som situasjonen har begynt å eskalere igjen.

President Biden advarte torsdag om at sannsynligheten for en russisk invasjon er svært høy, og at den kan komme i løpet av noen dager.



– Ikke bare prøver markedet å navigere i den geopolitiske spenningen mellom Russland og Ukraina, det prøver også å navigere i et minefelt av selskapsresultater, sier direktør i 50 Park Investments, Adam Sarhan, til CNBC.

Russland har utstasjonert opptil 7.000 ytterligere soldater ved grensen mot Ukraina de siste dagene, sier en tjenesteperson i Det hvite hus, ifølge NTB. Dersom påstanden stemmer er det stikk i strid med signalene fra russisk hold om nedtrapping.

Vil sette opp renten et helt prosentpoeng

Presidenten av St. Louis Federal Reserve, James Bullard, kom på torsdag med en advarsel om en potensiell krise dersom sentralbankene ikke iverksetter kraftige renteøkninger.

«Risikoen for at dette kan komme ut av kontroll er større nå enn den har vært på en generasjon», sa Bullard under en konferanse hos Columbia University.

Federal Reserve-presidenten har tatt til orde for renteøkninger på et helt prosentpoeng innen juli, i et forsøk på å demme prisstigninger som går i det raskeste tempoet på 40 år.

Charlie Munger, nestlederen i Berkshire Hathaway, kommer med en advarsel angående inflasjon under en konferanse på onsdag, og mener inflasjonen «er den største faren vi sannsynligvis har, bortsett fra en atomkrig».

«Inflasjon er et veldig alvorlig tema. Du kan hevde at det er måten demokratier dør på. Det er en enorm fare. Hvis du overdriver det for mye, ødelegger du sivilisasjonen din», sa han videre under konferansen.