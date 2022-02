Etter en turbulent uke, avslutter hovedindeksen ukens siste handelsdag med et fall på 0,4 prosent til 1.188,94 poeng. Det ble omsatt verdipapirer for 6,6 milliarder kroner.

Brent-oljen er fredag ved børsstenging ned 0,5 prosent på 92,40 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 0,9 prosent til 90,86 dollar fatet.

Equinor steg 0,4 prosent til 268,30 kroner, mens Aker BP falt 2,3 prosent til 256,80 kroner.

Dagens vinnere

På toppen av listen over fredags bevegelser finner vi tre offshoreselskaper. Solstad Offshore steg 20,4 prosent til 13,60 kroner på relativt høyt volum.

Eidesvik Offshore steg 14,3 prosent til 5,90 kroner, mens Golden Energy Offshore Services steg 12,8 prosent til 0,84 kroner.

Reach Subsea steg 9,4 prosent til 3,71 kroner. Fredag ble det kjent at Bakkejord kjøper Reach-aksjer for 17 millioner. Wilhelmsen New Energy kjøpte også aksjer i Reach Subsea på torsdag, i en direkte rettet emisjon verd 150 millioner kroner.

Spetalen-dominerte Saga Pure steg 4,3 prosent til 3,29 kroner. Selskapet la på onsdag frem kvartalstall, der det kommer frem at selskapet sitter klare med en betydelig cash-beholdning.

– Markedet vil rydde vekk de dårlige grønne investeringene, mener Saga Pure-sjef Bjørn Simonsen, og ønsker følgelig turbulensen i markedet velkomment.

Dagens tapere

Fredag ble en katastrofal dag for aksjonærer i Ice Group, etter at selskapet meldte at de selger Ice Group Scandinavia til Lyse i en avtale verdt 5,56 milliarder kroner. Ice Groups adm. direktør melder også at planen er å ta selskapet av børs. Aksjen stupte 61,9 prosent til 0,92 kroner.

Awilco LNG faller 6,4 prosent til 4,49 kroner, etter at de fredag la frem tall for fjerde kvartal.

Otovo meldte torsdag at de hentet 300 millioner kroner i en emisjon. Emisjonskursen var satt til 16,00 kroner, og aksjen falt 11,2 prosent til 16,50.

AutoStore falt 10,2 prosent til 26,35 kroner. Selskapet la frem sterke kvartalstall på torsdag, og øker omsetningsmålet fra «over 500 millioner dollar» til 550-600 millioner dollar for 2022.

Ultimovacs falt 10,1 prosent til 83,30 kroner etter å ha lagt frem svake kvartalstall på torsdag.

– Alle indikasjoner vi har tyder på at de er rede til å invadere

Situasjonen mellom Russland og Ukraina fortsetter å prege markedene.

«Investorene frykter konsekvensene av en mulig russisk invasjon i Ukraina. Gitt at de globale verdikjedene er skjøre fra før, vil en eventuell krig i Europa gjøre vondt verre», skrev Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Torsdag trappet amerikanerne opp advarslene om at en russisk invasjon av Ukraina kan være nær forestående, og president Joe Biden uttalte at invasjonstrusselen er «svært høy», ifølge NTB.

– Alle indikasjoner vi har, tyder på at de er rede til å gå inn i Ukraina, sa han til reportere i Washington.

På den positive siden meldes det om nye samtaler mellom USA og Russland til uken.