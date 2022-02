Konsernsjefen solgte halvparten – aksjen rett ned

Ice Group meldte fredag formiddag at det Ice Group Scandinavia til Lyse i en avtale verdt 5,56 milliarder kroner. Ice Groups adm. direktør melder også at planen er å ta selskapet av børs. Aksjen stupte 61,9 prosent fredag og fortsetter ned 18,7 prosent.

I grønt

Arctic BioScience stiger etter DNB-analytiker Patrik Ling har analysert seg frem til at aksjen bør prises til 60 kroner – fire ganger over dagens kurs.

Norwegian presenterte fredag sterke kvartalstall og SEB-analytiker Jaakko Tyrväinen hever kursmålet til 19 kroner – 62 prosent over dagens kurs.

«Omicron viker nå unna, og med mindre det kommer enda et covid-relatert tilbakeslag, forblir vi trygge på at sommersesongen vil bli veldig sterk, og at oppdemmet etterspørsel vil bety høy kabinfaktor og inntekt pr. passasjerkilometer», skriver analytikeren.



Aksjen stiger 1 prosent mandag og er med det opp 8,7 prosent hittil i år.

Første kvartal blir et slitsomt kvartal for Norwegian, men Geir Karlsen mener selskapet er konkurransedyktige mot enhver som tar opp kampen.

Hyon har ansatt Jan Frode Andersen som finansdirektør, fra 1. mars 2022. Andersen kommer fra stillingen som investeringssjef i Saga Pure. Aksjen stiger 1,6 prosent.

Belships overgikk analytikernes forventninger og mangedoblet inntektene i fjerde kvartal. Det sender aksjen opp 2,4 prosent.

Nye aksjonærlister viser at flere av Norges mest profilerte investorer har lastet opp med aksjer i børsnykommeren Vår Energi. Aksjen stiger 5,1 prosent.

Huddlestock Fintech har signert en avtale med en ledende nordisk finansiell nyhetsside med mer enn 25.000 brukere. Aksjen stiger 2,7 prosent.

Olje

Oljeprisen faller mandag og Brent-oljen koster 93,52 dollar fatet. WTI-oljen faller 1 prosent til 91,10 dollar fatet. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 92,67 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

USAs president Joe Biden og Russlands Vladimir Putin er «i prinsippet» enige om å møtes for å finne en løsning på Ukraina-konflikten.

Forslaget kom fra den franske presidenten Emmanuel Macron, og møtet skal også utvides til å inkludere andre involverte parter i konflikten for å diskutere «sikkerhet og strategisk stabilitet i Europa».

Oljemarkedet har den siste tiden vært preget av usikkerheten rundt situasjonen i Ukraina, og i tillegg skal en EU-tjenestemann ha sagt til Reuters fredag at en avtale om å gjenopplive Irans atomavtale fra 2015 var «veldig veldig nær».