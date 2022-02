Krakk etter krakk for telekomaksje

Observe Medical har mottatt nytt ordre fra Skamex, sin distributør i Polen, for 30 Sippi base-enheter og 300 Sippi-engangsenheter. Aksjen endte ned 0,6 prosent. Tegningsrettene falt 96 prosent siste handelsdag. Aksjen falt 0,9 prosent.

Odfjell Drilling har inngått en avtale med SFL for å tilby administrasjonstjenester for jack-up-riggen «West Linus». Aksjen falt 2,2 prosent.

Nel-fall

Nel -sjef Jon André Løkke solgte fredag aksjer i selskapet for i overkant av 12 millioner kroner . Nyheten kom kort tid etter selskapet la frem planer om massiv oppskalering.

«Nel-sjefens aksjesalg stinker», skriver Finansavisen i en kommentar.



Aksjen falt 6,4 prosent til 12,10 kroner.

DNB Markets skriver at ettersom store kontraktstildelinger blir sett på som potensielle trigger for Nel, «tror vi at et innsidesalg indikerer at ingen slike tildelinger er nært forestående».

Meglerhuset skriver ellers at de ser 30 prosent nedsiderisiko i dagens aksjekurs, og det noteres at verdsettelsen oppfattes som høy.

Selv om Nels kommunikasjon rundt voksende pipeline under fjerdekvartalspresentasjonen forrige uke totalt sett er positiv, bemerker meglerhuset seg Løkkes aksjesalg.

DNB Markets opprettholder salgsanbefaling og kursmål 7 kroner pr aksje i Nel.

I grønt

DOF endte som dagens vinner og steg 29,6 prosent. Det var ingen selskapsspesifikke nyheter som sørget for oppgangen, men offshore har gjort det skarpt både fredag og mandag. Solstad Offshore og Siem Offshore steg også henholdsvis 11,6 og 6,1 prosent mandag.

Norwegian presenterte fredag sterke kvartalstall og SEB-analytiker Jaakko Tyrväinen hever kursmålet til 19 kroner – 62 prosent over dagens kurs.

«Omicron viker nå unna, og med mindre det kommer enda et covid-relatert tilbakeslag, forblir vi trygge på at sommersesongen vil bli veldig sterk, og at oppdemmet etterspørsel vil bety høy kabinfaktor og inntekt pr. passasjerkilometer», skriver analytikeren.



Aksjen steg 0,6 prosent mandag og er med det opp 8,3 prosent hittil i år.

Første kvartal blir et slitsomt kvartal for Norwegian, men Geir Karlsen mener selskapet er konkurransedyktige mot enhver som tar opp kampen.

Belships overgikk analytikernes forventninger og mangedoblet inntektene i fjerde kvartal. Det sendte aksjen opp 1,8 prosent.

Nye aksjonærlister viser at flere av Norges mest profilerte investorer har lastet opp med aksjer i børsnykommeren Vår Energi. Aksjen steg 6,8 prosent.