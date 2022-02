(Saken oppdateres)

Oslo Børs støttes noe av stigende oljepris, men falt likevel tungt fra start som følge av de geopolitiske utfordringene mellom Ukraina og Russland. Hovedindeksen åpnet rett ned 1,4 prosent, men snudde plutselig radikalt opp.

Hovedindeksen stiger 0,11 prosent til 1.184,55.

Ukraina-krisen vil gi svakere vekst og høyere inflasjon. Kjersti Haugland tror ikke at ESB svarer med raskere renteoppgang, men åpner for raskere Fed-hevinger.

«Et avgjørende punkt blir å enes om hva som kan defineres som en invasjon, noe som igjen kan påvirke omfanget av sanksjoner», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i tirsdagens rapport fra Handelsbanken.

Oljeprisen

Oljeprisene skjøt i været i går etter Putin beordret styrker inn i Ukraina.

Brentoljen stiger 2 prosent til 99,15 dollar pr. fat. WTI-oljen er ned 0,4 prosent til 93,58 dollar pr. fat. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 94,56 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Oljeanalytiker Andy Lipow sier til CNBC at oljeprisen kan stige til 110 dollar dersom Ukraina-krisen forverres.

– Hvis russisk olje stanser eksport til Europa, som er på rundt 3 millioner fat pr. dag, kan vi raskt se oljeprisen stige ytterligere 10 til 15 dollar.



Det er også ventet at det vil bli enighet i Irans atomprogram og at det vil sørge for 1 million fat pr. dag tilbake til markedet.