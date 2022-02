Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones vil åpne ned 0,4 prosent, at S&P 500 vil falle 0,4 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,8 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,95 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 5,2 prosent til 29,57.

Frem til mandag var det en viss optimisme rundt konflikten i Ukraina etter at det hadde kommet signaler om nye samtaler mellom USA og Russland og et forberedende møte på torsdag.

«Men pipen fikk en annen lyd etter Putins anerkjennelse av prorussiske utbryterrepublikker i Øst-Ukraina, og meldinger om at såkalte fredsbevarende styrker er satt inn», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i tirsdagens rapport fra Handelsbanken.

Regjeringen i Tyskland stanser godkjenningen av den omstridte gassrørledningen Nord Stream 2 til Russland, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Mandag var det stengt på New York-børsen i anledning President’s Day.

Tirsdag slippes følgende makrotall: