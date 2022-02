Ukraina-konflikten fortsatte å sette sitt preg på markedet. Etter en turbulent dag sto hovedindeksen i 1.179,84 ved stengetid tirsdag, et fall på 0,3 prosent fra mandag.

Brentoljen falt 1,5 prosent til 95,75 dollar pr. fat. WTI-oljen hadde falt 2,8 prosent til 91,27 dollar pr. fat. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 94,56 dollar da Oslo Børs stengte mandag.

Råvareanalytiker i SEB, Bjarne Schieldrop, tror oljeprisen ser grisebillig ut.

– Oljemarkedet, uavhengig av det som skjer i Ukraina, er utrolig stramt. Markedet er ikke drevet av finansielle spekulanter, men den fysiske balansen mellom tilbud og etterspørsel, sier analysesjef for råvarer Bjarne Schieldrop i SEB.

Equinor var opp over 4 prosent tidligere tirsdag, men avsluttet 1,6 prosent ned til 271,65 kroner. Aker BP steg 2,7 prosent til 267,80 kroner. Vår Energi steg 6,6 prosent til 29,15 kroner.

Russland eskalerer konflikten og det sender Oslo Børs motsatt vei av andre børser, forklarer Are Haram

Dagens bevegelser

Tirsdag var en god dag for oljeaksjer. I tillegg til de nevnte tungvekterne, steg Questerre 14,4 prosent til 1,64 kroner etter at kursen åpnet på 1,31 kroner, mens Interoil Exploration and Production steg 13,1 prosent til 1,41 kroner. Sistnevnte legger frem kvartalstall på torsdag.

Det gikk også bra for shippingaksjer. Belships og Golden Ocean steg henholdsvis 7,5 og 7,2 prosent.