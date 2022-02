Helomvending på Wall Street etter Biden tale

Etter hva som lå an til å bli en rød dag på New York-børsen tok den toneangivende indeksen S&P 500 en helomvending. Etter å ha vært ned 1,45 prosent på det meste er indeksen snart tilbake ved start. Det var da USAs president Joe Biden kom med en klar beskjed til Russland tirsdag kveld at markedet snudde for det bedre.

– Russland har startet en invasjon av Ukraina, så jeg iverksetter sanksjoner i respons, sa den amerikanske presidenten.



Videre annonserte Biden at de vil sette i gang sanksjoner mot den Russiske banken VEB og banker knyttet til finansiering av militæret. Resultatet av dette vil forhindre finansielle instutisjoner i USA å prosessere transaksjoner fra de utvalgte aktørene. Effekten blir dermed at det ikke blir mulig å gjøre transaksjoner som involverer dollar - noe som blir en enorm økonomisk konsekvens .

Frykten roer seg

Etter Biden hadde talt falt VIX-indeksen, også kjent som frykt-indeksen, med 5,18 prosent fra dagens topp. Med det står den i 29,06 poeng.

Videre stigere også optimismen i det amerikanske markedet. I skrivende stund kaster en 10-årig amerikansk statsobligasjon av seg 1,95 prosent - et hopp på 3 basispunkter fra dagens bunn.