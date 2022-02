Vow steg 32 prosent etter onsdagens kvartalstall

- - - - - - -

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,7 prosent før den sluttet på 1.188,36 poeng. Det ble omsatt aksjer for litt over 6,0 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 98,17 dollar, opp 1,6 prosent. Equinor gikk opp 2,3 prosent og sluttet på 277,85 kroner mens Aker BP falt 0,9 prosent til 265,40 kroner.

Vow økte omsetningen i andre halvår 2021 til 253 millioner kroner, opp fra 212 millioner kroner i samme periode året før. Ved utgangen av året hadde selskapet en ordrebok på 1,3 milliarder kroner, i tillegg til opsjoner på 800 millioner. I 2022 ønsker Vow å doble omsetningen sammenlignet med 2021. Aksjen gikk opp hele 32,6 prosent til 21,22 kroner.

Tidligere denne uken kom DNB Markets og SpareBank 1 Markets med en kraftig advarsel til dagens SAS-aksjonærer. Begge meglerhusene tror på kurshavari og kraftig utvanning. Onsdag falt aksjen ytterligere 13,6 prosent til 0,90 kroner.

Panoro Energy fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 42,2 millioner dollar i fjerde kvartal, kraftig opp fra 2,9 millioner dollar i tilsvarende periode i 2020. Inntektene i perioden økte fra 10,7 til 81,0 millioner dollar. Aksjen la på seg 6,9 prosent og sluttet på 27,00 kroner.

I fjerde kvartal 2021 hadde Tomra inntekter på 3,05 milliarder kroner, opp fra 2,74 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. EBITA-resultatet endte på 535 millioner kroner, mot 505 millioner kroner for et år siden. Styret i Tomra foreslår et utbytte på 6 kroner pr. aksje. Aksjen falt 3,8 prosent til 410,70 kroner.

Photocure fikk et resultat før skatt på minus 33 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, mot et negativt resultat på 0,4 millioner kroner i samme periode året før. Ledelsen vil ikke gi finansiell guiding som følge av pandemien. Aksjen gikk opp 6,5 prosent til 98,10 kroner.

I fjerde kvartal 2021 omsatte Ice Fish Farm for 100 millioner kroner, mot 97 millioner kroner i samme periode året før. Resultat før skatt ble på 26 millioner kroner, mot et nullresultat for et år siden. Aksjen falt 12,5 prosent til 32,80 kroner.