Mot blodbad i Europa og USA

Putin har invadert Ukraina og det sender futures på de europeiske børsene rett ned. Olje og gull stiger imidlertid markant etter uroen.

Slik er utviklingen i futures-markedet like før kl 07.00:

Tyske DAX ned 3,1 prosent

ned 3,1 prosent Franske CAC 40 ned 0,7 prosent

ned 0,7 prosent Britiske FTSE 100 ned 2,3 prosent

ned 2,3 prosent Italienske FTSE MIB ned 1 prosent

ned 1 prosent Sveitsiske SMI er ikke i gang ennå

er ikke i gang ennå Spanske IBEX 35 er ned 0,6 prsent

er ned 0,6 prsent Svenske IMXS30 er ned 3,8 prosent

er ned 3,8 prosent Danske OMXC25 er ned 0,6 prosent

Russland eskalerer konflikten og det sender Oslo Børs motsatt vei av andre børser, forklarer Are Haram

Ned i USA

I tillegg går det mot en knallrød åpning i de amerikanske markedene. Futures fra CNBC viser tirsdag morgen norsk tid et fall på 2,2 prosent for Dow Jones. Anslagene for S&P 500 og Nasdaq viser nedgang på henholdsvis 2,1 og 2,7 prosent fra start.