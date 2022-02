I Oslo er nedgangen på 1,0 prosent til 1.175,43.

Olje og gass rett opp

Den ventede nedgangen på børsene kom etter at Russlands president Vladimir Putin sa at en militær operasjon i Øst-Ukraina var i gang. Øyenvitner fortalte at det var hørt eksplosjoner i Kyiv og – russiske medier meldte om landgang i Odesa.

Europeiske gasspriser steg rundt 30 prosent, og nederlandsk gass gikk for 114 euro pr MWh, mens britisk gass gikk for 285 pence pr termiske enhet. Terminkontrakten til amerikansk gass steg nesten 6 prosent på Henry Hub, ifølge Infront-data.

Samtidig var oljeprisene markant opp over natten og frontkontrakten til Brent-oljen steg til over 100 dollar pr fat rett etter klokken 05.00 torsdag. Ved børsåpning kostet et fat Brent-olje 102,74 dollar, etter en oppgang på 5,25 prosent. Den amerikanske lettoljen var opp 5,4 prosent til 97,24 dollar.



Det var også store bevegelser i aluminiumsprisen (LME) – som var den høyeste noteringen siden 2008. Før åpning på Oslo Børs lå den på sitt høyeste nivå noen gang, med 3.430 dollar pr tonn for aluminium med levering om 3 måneder.

Rentene falt

Det var kraftige markedsreaksjoner også i rentemarkedet. Ved åpning torsdag falt de fleste rentene på europeiske statsobligasjoner kraftig. De fleste 10-årige obligasjonene ble handlet ned fem til åtte basispunkter, ifølge Reuters. Den amerikanske 10-årige statsobligasjonen traff 2,00 prosent før midnatt natt til torsdag, og falt nesten 12 basispunkter torsdag til 1,88 prosent, ifølge Infront-data.

Hva gjør Joe Biden?

Den amerikanske presidenten Joe Biden uttalte at han vil innføre alvorlige sanksjoner mot Russland. Torsdag er det også krisemøte i Brussel, der det vil diskuteres ytterligere tiltak.

«Det er varslet at EU vil komme med en sanksjonspakke som raskt kan implementeres; det har vært under arbeid i flere dager, og dreier seg og mer målrettede sanksjoner mot både finans- og energisektorene», skrev Handelsbanken Capital Markets.

G7-landene planla videre et videomøte på torsdag for å diskutere situasjonen i Ukraina, ifølge Politico.

Nye sanksjoner

EUs nye sanksjoner mot Russland vil fokusere på strategiske sektorer av russisk økonomi, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen torsdag morgen.

Russlands tilgang til nøkkelteknologier- og markeder vil bli blokkert, eiendeler i EU vil bli frosset og russiske bankers tilgang til EUs finansmarkeder vil bli stoppet.

TDN/HO