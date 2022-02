Børskjemper til nye rekorder

Ved 13.30-tiden torsdag er hovedindeksen ved Oslo Børs ned 2,0 prosent til 1.164,16 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis har passert 6,8 milliarder kroner.

Europeiske aksjemarkeder faller også tungt , og en russisk fryktindeks har nådd nytt rekordnivå , mens Moskva-børsen på et tidspunkt var suspendert.

Russlands Ukraina-invasjon sender imidlertid oljeprisene ytterligere til værs.

Brent-oljen er opp 7,4 prosent til 104,80 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er opp 7,8 prosent til 99,43 dollar pr. fat. Ved børsslutt onsdag kostet Brent-oljen 96,96 dollar fatet.

– Man får en effekt som ligner mer på invasjonen av Irak enn Gulfkrigen, sier Jarand Rystad i Rystad Energy, som ser at oljeprisen kan gå til 135 dollar pr. fat.

Equinor stiger rundt 4 prosent, etter å ha vært oppe i ny all-time high på 293,80 kroner tidligere torsdag.

Aker BP , som ifølge Christiania Securities er et godt kjøp på både kort og lang sikt , er opp over 6 prosent. Børsnykommer Vår Energi stiger rundt 5 prosent.

Norsk Hydro har også vært oppe i ny all-time high torsdag , på 84,76 kroner, ettersom situasjonen i Ukraina sender aluminiumsprisen høyere. Da selskapet la frem kvartalstall nylig, kommuniserte konsernsjef Hilde Merete Aasheim forventninger om tilbudsunderskudd for aluminium.

– Hvis Ukraina-situasjonen eskalerer ytterligere, kan det føre til sanksjoner. Russland er en stor produsenten av aluminium, sa Aasheim.

– Akkurat nå er det usikkerheten som rår. Det ser ut som det blir det verste scenarioet som utspiller seg, sier sjefstrateg Erik Bruce i Nordea om Ukrainia-krisen.

Som følge av uroen i Ukraina har SAS valgt å stanse alle flighter fra Oslo til Kyiv inntil videre. Aksjen er torsdag ned rundt 9 prosent. Norwegian, Flyr og Norse Atlantic faller også.

230202022 Forvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand Asset Managament ser at resultatsesongen har vært all-time high, og det ser like bra ut for 2022 som det ble i 2021.