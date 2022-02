Torsdag ble det kjent at Russland har startet en invasjon av Ukraina, noe som bidrar til børsfall verden over. Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones vil åpne ned 2,4 prosent, at S&P 500 vil falle 2,3 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 3,0 prosent.

«Det gjenstår å se hva slags gjengjeldelser som vil komme. Biden har uttalt at han vil innføre alvorlige sanksjoner, samtidig som det er krisemøte i Brussel i dag hvor det vil diskuteres ytterligere tiltak. Det er varslet at EU vil komme med en sanksjonspakke som raskt kan implementeres», skriver Handelsbanken i en rapport.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,85 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger hele 27,6 prosent til 36,76.

«Det er panikk i markedene», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote i en oppdatering.

Nordsjøoljen stiger 7,5 prosent til 104,87 dollar fatet mens WTI-oljen stiger 7,8 prosent til 99,49 dollar fatet. Gullprisen stiger 3,8 prosent til 1.970 dollar per unse mens bitcoin-kursen faller 6,0 prosent til 35.068 dollar.

Torsdag slippes følgende makrotall i USA: