Kraftig fall på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 3,2 prosent og står i 12.624,58 poeng mens Dow Jones står i 32.301,18 poeng etter en nedgang på 2,5 prosent. S&P 500 faller 2,5 prosent til 4.119,52 poeng.

Oppdatert klokken 15.50: Etter 20 minutters handel har Nasdaq gått ned 1,5 prosent, Dow Jones har falt 2,1 prosent mens S&P 500 er ned 1,6 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,90 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 17,7 prosent til 36,52.

Nikola-aksjen stiger 5,4 prosent etter at selskapet presenterte sine kvartalstall. Høyt oppe på taperlisten finner vi Tesla som faller 4,6 prosent.

Russland invaderer Ukraina

Torsdag ble det kjent at Russland har startet en invasjon av Ukraina, noe som bidrar til børsfall verden over.

«Det gjenstår å se hva slags gjengjeldelser som vil komme. Biden har uttalt at han vil innføre alvorlige sanksjoner, samtidig som det er krisemøte i Brussel i dag hvor det vil diskuteres ytterligere tiltak. Det er varslet at EU vil komme med en sanksjonspakke som raskt kan implementeres», skriver Handelsbanken i en rapport.

Nordsjøoljen stiger 6,7 prosent til 104,09 dollar fatet mens WTI-oljen stiger 7,1 prosent til 98,81 dollar fatet. Gullprisen stiger 2,6 prosent til 1.959 dollar per unse mens bitcoin-kursen faller 4,5 prosent til 35.643 dollar.

«Det er panikk i markedene», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote i en oppdatering.

Makro

USAs økonomi vokste med 7,0 prosent på annualisert basis i fjerde kvartal, viser nye estimater for perioden fra amerikanske statistikkmyndigheter. Det skal være i tråd med forventningene.

Samtidig har det blitt kjent at 232.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 19. februar. Ifølge Trading Economics var det ventet et tall på 235.000. Antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 1.476.000 pr. 12. februar. På forhånd var det ventet en måling på 1.580.000.