Torsdagens handel på New York-børsen startet med markante kursfall, men i løpet av dagen ble pessimisme snudd til optimisme. Ifølge Handelsbanken bidro uttalelser fra president Joe Biden til å dempe noe av den verste frykten.

«Overraskende nok hentet risikoviljen seg kraftig inn i løpet av sesjonen», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen fredag. Ifølge Marketwatch ligger det at til at Dow Jones vil åpne ned 0,8 prosent, at S&P 500 vil falle 0,8 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,6 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,97 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,5 prosent til 30,88

«Krigsutbruddet i Ukraina skaper uro i markedene verden over. Mange frykter de negative effektene dette vil ha for politisk stabilitet og finansmarkedene», skriver forvalterne i Alfred Berg i en oppdatering.