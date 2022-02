Rett opp på New York-børsen

Tre minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 13.510,78 poeng mens Dow Jones står i 33.489,87 poeng etter en oppgang på 0,8 prosent. S&P 500 stiger 0,6 prosent til 4.315,30 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,99 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,1 prosent til 29,37.

Torsdagens handel på New York-børsen startet med markante kursfall, men i løpet av dagen ble pessimisme snudd til optimisme. Ifølge Handelsbanken bidro uttalelser fra president Joe Biden til å dempe noe av den verste frykten.

«Overraskende nok hentet risikoviljen seg kraftig inn i løpet av sesjonen», skriver DNB Markets fredag.

«Krigsutbruddet i Ukraina skaper uro i markedene verden over. Mange frykter de negative effektene dette vil ha for politisk stabilitet og finansmarkedene», skriver forvalterne i Alfred Berg i en oppdatering.

Makro

Kjerne-PCE i USA var opp 5,2 prosent på årsbasis i januar, mens det var ventet en oppgang på 5,1 prosent, ifølge Trading Economics. På månedsbasis var oppgangen på 0,5 prosent, akkurat som forventet.

De private inntektene i USA var uendret på månedsbasis i januar mens det private forbruket økte med 2,1 prosent. Det var ventet at inntektene ville falle 0,3 prosent mens forbruket skulle stige med 1,5 prosent.

Samtidig har det blitt kjent at ordreinngangen for varige goder i USA økte med 1,6 prosent på månedsbasis i januar. Her var det ventet en oppgang på 0,8 prosent.