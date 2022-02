Gassanalytiker i Rystad Energy, Sindre Knutsson, sa til TDN Direkt at prisene blant annet falt på talen til USAs president Joe Biden i går, men også fordi Gazprom kommuniserte at de fortsatt forplikter seg til å eksportere gass under de langsiktige kontraktene.

– I tillegg har transittvolumene gjennom Ukraina doblet seg, til tross for eskalering i konflikten, sier Knutsson.

Oljeprisen falt også tilbake etter torsdagens toppnoteringer over 105 dollar pr. fat for Brent-olje og over 100 dollar pr fat for WTI-olje. Da Oslo Børs stengte fredag lå frontkontrakten på Brent-oljen på 97,6 dollar, mens frontkontrakten på WTI-oljen ble omsatt for 92,1 dollar.

Lakseaksjer steg

Oppdrettsaksjene var i støtet etter at Nordea-analytiker Herman Dahl mente at lakseaksjer er en trygg havn i kaoset som har oppstått etter Russlands invasjon av Ukraina.

Det var oppgang for alle de store lakseoppdretterne og Mowi-aksjen steg 4,2 prosent til 225,80 kroner, mens Salmar-aksjen steg 2,8 prosent til 648 kroner. Lerøy Seafood-aksjen steg 3,2 prosent til 77 kroner. Bakkafrost-aksjen endte opp 2,7 prosent til 606,20 kroner, mens Grieg Seafood-aksjen steg 3,8 prosent til 112,90 kroner. Måsøval-aksjen endte opp 2,9 prosent til 44,25 kroner.

Kvartalstall med knall og fall

Blant selskapene som la frem kvartalstall fredag finner vi AqualisBraemar-aksjen høyt på vinnerlisten med en oppgang på 9,5 prosent. Solselskapet Aega la også frem kvartalstall og aksjen steg 5,3 prosent.

DOF-aksjen steg 1,1 prosent til 0,81 kroner, etter å ha økt inntektene og styrket driftsresultatet i fjerde kvartal. Men bunnlinjen var fortsatt rød og rederiet forhandler videre med långiverne om en gjeldsløsning.

Medistim-aksjen var lenge høyt på taperlisten, men snudde opp og endte dagen uendret på 296 kroner.

CSAM Health Group-aksjen falt 11,8 prosent til 66 kroner, mens Meltwater-aksjen falt 8,0 prosent til 17,02 kroner i kjølvannet av kvartalsrapport som kom etter stengetid torsdag.

Archer-aksjen ble straffet med et kursfall på 2,8 prosent til 3,35 kroner. Investorene likte heller ikke budskapet fra Solstad Offshore og aksjen falt 6,6 prosent til 13,34 kroner.

