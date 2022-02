Oppdatert 17.17: Wall Street henter inn mye av tapene fra start et par timer ut i handelen.

S&P 500 faller nå 0,39 prosent

faller nå 0,39 prosent Nasdaq stiger 0,3 prosent

stiger 0,3 prosent Dow Jones er ned 0,66 prosent

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,7 prosent og står i 13.604,58 poeng mens Dow Jones står i 33.605,58 poeng etter en nedgang på 1,3 prosent. S&P 500 faller 1,1 prosent til 4.338,23 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,88 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 17,0 prosent til 32,28.

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities mener det er tilfredsstillende å se at Europa og USA raskt finner enighet om sanksjoner, og er villige til å ta kostnadene ved disse. Han beskriver frysing av russiske valutareserver og utestengelse fra SWIFT som svært kraftige sanksjoner.

«Konflikten mellom Russland og vesten er i ferd med å eskalere til total isolasjon. Vi må forvente en nedtur i aksjemarkedet og mer uro i finansmarkedet fremover om konflikten eskaleres», skriver sjeføkonom Elisabeth Holvik i en oppdatering fra SpareBank 1 Gruppen.

USA legger ned forbud mot transaksjoner med den russiske sentralbanken. Formålet er å hindre at Vladimir Putin tilgang til midler han trenger i krigen.

Kina oppfordrer Russland og Ukraina til å trappe ned kamphandlingene , vise tilbakeholdenhet og finne en politisk løsning. Mandag valgte den russiske sentralbanken å heve styringsrenten fra 9,5 til 20 prosent.