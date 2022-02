Arne Fredlys Hunter steg 5,3 prosent, John Fredriksen Frontline steg 4,1 prosent og Awilco LNG endte opp 18,1 prosent.

Bjarne Schiledrop, sjefanalytiker i SEB, sier at Ukraina-krisen og vakuumet etter fraværet av russisk gass vil sørge for massiv energiomveltning – blant annet til flytende naturgass (LNG).

– Det blir mer opprustning, mer fornybart, nye LNG terminaler, og størst og hurtigst mulig reduksjon av energiavhengighet til Russland. Og når Tyskland først setter i gang, så setter de i gang, sier Schieldrop til Finansavisen.

Arctic Securities, Pareto Securities og Carnegie senker kursmål på Meltwater. De tre meglerhusene anbefaler likevel kjøp av aksjen som steg 9 prosent.

Elliptic Labs har lansert første programvareløsning for gjenkjenning av fysisk tilstedeværelse på Lenovos bestselger-PC. Aksjen klatret 10,2 prosent.

Russlands sentralbank innfører kapitalkontroll som hindrer blant annet Oljefondet fra å selge sine russiske aksjer. I tillegg økes styringsrenten fra 9,5 til 20 prosent. Vi snakker med redaksjonssjef Are Haram i Finansavisen som forklarer hva som skjer og hva mer som kan komme fra Russland fremover.

I rødt

Kepler Cheuvreux mener investeringscaset er svekket og senker kursmålet på Kahoot-aksjen fra 80 til 30 kroner. Kjøpsanbefalingen vrakes. Aksjen falt 3,4 prosent.

«Fremover mener vi at Kahoot må bli mer offensiv innen salg og markedsføring, noe som vanner ut den sterke kontantstrømmen som har vært en hjørnestein i vårt investeringscase», skriver meglerhuset i en ny analyse.

Ser sterk vekst

Nordea Markets skriver i en rapport at effekten på markedet av de geopolitiske spenningene vil avta. I skyggen av konflikten er det ifølge meglerhuset sterke vekstutsikter.

«Betydningen av konflikten er etter vår vurdering ikke stor nok til å endre hovedbildet, det er utsikter til sterk vekst i verdensøkonomien og i bedriftenes inntjening», står det å lese i rapporten.



De poengterer at den største risikoen ved en konflikt er at forsyningen av olje og gass forstyrres, og Russland og Vesten har sterk økonomisk interesse av at olje- og gassleveransene opprettholdes. Siden en rekke land, blant annet Kina, vil være villig til å kjøpe russisk og olje og vesten kan handle fra andre, vil det sannsynligvis ikke ha så stor betydning for olje, mener Nordea, ifølge TDN Direkt.

For gass er det derimot verre, som følge av at den på en helt annen måte er avhengig av infrastruktur for leveranse. 40 prosent av Europas gass kommer fra Russland, til en pris som fra før av var svært høy, fortsetter Nordea. At både Russland og Europa har få gode alternativ til å levere og importere gass tilsier at begge parter vil gå langt for å hindre stopp.