Asia-børsene styrkes

I Japan stiger Nikkei 1,44 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,87 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,22 prosent, Hang Seng i Hongkong faller derimot 0,37 prosent, mens Kospi i Sør-Korea derimot klatrer 0,84 prosent.

I India stiger Sensex 0,70 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,67 prosent, og Straits Times i Singapore styrkes 0,87 prosent.

Nøkkeltall

Investorene følger fortsatt med på den stadig skiftende situasjonen i Ukraina. På Wall Street endte to av de tre største indeksene i rødt mandag kveld.

Det har også blitt publisert noe nøkkeltall, blant annet den offisielle kinesiske PMI-indeksen.

Tallene viser at PMI for industrien i Kina i februar steg til 50,2, mot en ventet indeks på 49,9. PMI for servicesektoren endte på 51,6 i perioden, opp fra 51,1 måneden før.

I Australia har sentralbanken tirsdag holdt styringsrenten uendret på 0,1 prosent.