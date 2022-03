«Vær grådig når andre er redde»

De store børsindeksene har falt kraftig hittil i år, som følge av både krigen i Ukraina og forventninger om rask pengepolitisk innstramning. Tysklands DAX har svekket seg med 11 prosent, Japans Nikkei er ned med 7 prosent, og for USAs S&P 500 utgjør nedturen 8 prosent. Og her snakker vi bare om de etablerte markedene. «Vekstmarkeder» som Tyrkia, og selvsagt Russland, har gitt langt mer dramatiske tap.

Er det på tide å plukke opp kvalitetsselskaper for en billig penge, slik Warren Buffetts råd om å være grådig når andre er redde skulle tilsi? Får vi enda en «optimismens triumf»? Det gjenstår å se. Historien forteller oss imidlertid at ikke all frykt er irrasjonell og ubegrunnet.

Vi kan gå tilbake 100 år og se hvordan en portefølje med aksjer fra alle den tidens ti største økonomier ville ha gjort det. I 1902 var dette USA, Storbritannia, Tyskland, Russland, Frankrike, Kina, Italia, Ungarn, Spania og Japan. Av disse ble tre i løpet av de følgende 50 årene – Russland, Kina og Ungarn – kommunistiske, så her ville man ha tapt alt. Disse sto for i alt 24 prosent av de ti landenes samlede verdiskapning i 1902.

Ytterligere fire land – Tyskland, Italia, Spania og Japan – tapte minst en verdenskrig eller opplevde borgerkrig. Disse sto for 17 prosent av BNP. Av de øvrige ble både Frankrike og Storbritannia invadert, med enorme ødeleggelser for både næringslivet og befolkningen generelt. Også her ville man med andre ord ha tapt store deler av kapitalen.

USA ble stående igjen som den eneste av de store økonomiene som klarte seg utmerket gjennom to verdenskriger, unngikk borgerkrig, beholdt en høy grad av kapitalisme og dessuten raskt etablerte seg som «kongen på haugen» etter at rivalene hadde ødelagt hverandre. Landet fremstår følgelig som et unntak, heller enn hovedregelen for hvordan aksjeinvesteringer gjør det over tid. I de andre landene ville det faktisk ha lønt seg å selge litt før alle ble vettskremte og dumpet sine aksjer, i stedet for å kjøpe enda mer etter at panikken brøt ut.