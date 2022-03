Etter en turbulent dag på New York-børsen, stengte samtlige indekser med fall.

Nasdaq falt 1,6 prosent til 13.532,46.

Dow Jones falt 1,8 prosent til 33.293,96.

S&P 500 falt 1,6 prosent til 4.306,19.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten falt til 1,729 prosent mens VIX-indeksen steg 12,64 prosent til 33,96.

Olje

Prisene for olje fortsetter å skyte i været. Ved stengetid lå prisen for et fat brent-olje på 106,08 kroner, opp over 8 prosent fra i går.

Energiselskapet Shell trekker seg ut av alle operasjonene det har i Russland, inkludert et stort anlegg for flytende naturgass. Det blir det siste store vestlige energiselskapet som forlater landet etter invasjonen av Ukraina, melder Reuters.

«Russlands energi blir behandlet som en giftig ressurs av bedrifter og finansinstitusjoner», sa Helima Croft, leder for globale råvarer. strategi hos RBC Capital Markets, ifølge CNBC.

«Selv om det fortsatt er usikkert nøyaktig hvordan sanksjonene vil innrettes og hvor virkningsfulle de faktisk vil bli, er det allerede tydelig at det rammer russisk økonomi hardt», skriver DNB Markets i en oppdatering.

«At land og selskaper, små som store, «over natten» har kastet kortene i Russland, mangler sidestykke i historien. Derfor kan dette umulig ha vært en del av Putins risikoanalyse», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.