BORR

Oslo Børs åpner opp onsdag morgen.

Like etter kl. 11 står hovedindeksen i 1.241,77, opp 1,55 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 4,1 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag formiddag opp 2,79 prosent på 110,34 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 2,09 prosent til 108,54 dollar fatet.

På det meste har Nordsjøoljen i dag vært omsatt for 112,96 dollar fatet, og vi må tilbake til februar 2013 for å finne høyere oljepris.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 104,40 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Det internasjonale energibyrået (IEA) i går ble enige om å frigjøre 60 millioner fat olje fra lagre, hvorav USAs del vil utgjøre 30 millioner fat. Markedene er ifølge Yeap Jun Rung i IG trolig skuffet over størrelsen på frigjøringen, da dette kun utgjør 4 prosent av alle oljelagre som finnes, og står for mindre enn en dags forbruk, melder TDN Direkt.

«Markedet trakk på skuldrene fra IEA-kunngjøringen om at 60 millioner fat råolje vil bli frigitt. Råoljeprisene vil ikke slutte å stige ettersom et veldig stramt oljemarked sannsynligvis vil møte forsyningsforstyrrelser i takt med at krigen i Ukraina eskalerer ytterligere», skriver markedsanalytiker hos Oanda, Edward Moya, ifølge nyhetsbyrået.

I tillegg avholder OPEC+ i dag sitt møte, men ifølge TDN Direkt, som viser til Reuters kilder, vil kartellet sannsynligvis holde seg til den eksisterende produksjonsavtalen.

Oljeaksjer hopper

Equinor stiger 4,06 prosent til 311,70 kroner, og har for første gang bikket en børsverdi på 1.000 milliarder kroner. Det utgjør hele 25 prosent av den samlede verdien av alle selskapene på Oslo Børs.

De siste tolv månedene er oljegiganten opp nær 90 prosent, og siden coronakrakket i mars 2020 har aksjen hoppet mer enn 210 prosent.

Aker BP styrkes nå 7,19 prosent til 317,50 kroner, mens Vår Energi er opp 5,39 prosent til 34,78 kroner.

DNO styrkes 11,98 prosent til 13,04 kroner. Sist oljeprisen var over 100 dollar var DNO dobbelt så mye verdt. InterOil Exploration and Production er opp 16,25 prosent til 1,67 kroner.

Tor Olav Trøim-dominerte Borr Drilling stiger hele 20,09 prosent til 22,07 kroner.

I rødt

Flyaksjene svekkes markant onsdag. Norse Atlantic , som i morges la frem sine tall for andre halvår 2021, faller 3,18 prosent til 12,59 kroner.

Flyr faller 2,35 prosent til 0,85 kroner, SAS er ned 3,11 prosent til 0,74 kroner. Norwegian falt også onsdag morgen, men har nå snudd opp 0,32 prosent til 10,06 kroner.

Ellers blant de mest omsatte aksjene svekkes Frontline 3,61 prosent til 82,74 kroner, MPC Container Ships er ned 1,46 prosent til 27,00 kroner.

Storebrand svekkes 2,15 prosent til 83,72 kroner. Tirsdag ble det kjent at selskapet ekskluderer 19 selskaper til en verdi av 1,4 milliarder kroner.