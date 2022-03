Positiv start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent og står i 13.588,54 poeng mens Dow Jones står i 33.461,81 poeng etter en oppgang på 0,5 prosent. S&P 500 stiger 0,6 prosent til 4.331,63 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,78 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,8 prosent til 33,06.

USAs sentralbanksjef Jerome Powell mener implikasjonene av krigen i Ukraina er svært usikre for økonomien i USA. Onsdag kveld norsk tid vil han holde en tale i Representantenes Hus.

«Gårsdagen var første dag siden invasjonen at Nasdaq-indeksen, som består av USAs største teknologiselskaper, faktisk endte dagen ned. Mer dramatisk, i den grad man kan bruke det ordet om markedsbevegelser, var bevegelsene i energi- og rentemarkedene», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Onsdag omsettes et fat Nordsjøolje for 111,60 dollar, opp 4,0 prosent mens WTI-oljen omsettes for 109,62 dollar, opp 3,1 prosent.

Antall sysselsatte i privat sektor i USA økte i februar med 475.000, viser nye tall fra ADP onsdag. Konsensus på forhånd var en økning på 388.000. ADPs sysselsettingstall anses som en indikator for hva den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra det amerikanske arbeidsdepartementet kan komme til å vise.