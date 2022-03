Høy oljepris sendte Oslo Børs til ny rekordnotering

- - - - - - - -

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,5 prosent før den sluttet på 1.228,67 poeng. Det ble omsatt aksjer for 11,1 milliarder kroner.

I løpet av dagen var hovedindeksen oppe i rekordhøye 1.246,07 poeng.

Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 110,86 dollar, opp 3,3 prosent. Tirsdag bestemte det internasjonale energibyrået (IEA) seg for å frigjøre 60 millioner fat olje fra sine lagre, hvorav USAs del vil utgjøre 30 millioner fat. Markedene er ifølge Yeap Jun Rung i IG trolig skuffet over størrelsen på frigjøringen, da dette kun utgjør fire prosent av alle oljelagre som finnes, og står for mindre enn en dags forbruk, melder TDN Direkt.

«Vi tror vi kan få perioder med en oljepris langt over 100 dollar ettersom en av verdens største oljeeksportører er i full krig», sa analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto Securities til Finansavisen tirsdag.

Equinor gikk opp 1,2 prosent til 303 kroner mens Aker BP la på seg 7,2 prosent og sluttet på 317,50 kroner. Det var også en god dag for InterOil Exploration and Production, DNO og Vår Energi hvor aksjene gikk opp henholdsvis 17,4 prosent, 11,4 prosent og 5,4 prosent. Både Equinor og Vår Energy satte nye intradagrekorder.

Norse Atlantic hadde i andre halvår 2021 et underskudd på 7,9 millioner dollar, tilsvarende drøyt 69 millioner kroner. Ved utgangen av året var beholdningen på 134,3 millioner dollar. Aksjen falt 3,5 prosent til 12,55 kroner.

Norsk Hydro har besluttet å ikke inngå nye kontrakter knyttet til russiske produsenter inntil videre. Dette skyldes den russiske invasjonen av Ukraina, og sanksjoner pålagt Russland av EU og det internasjonale samfunnet, opplyses det i en børsmelding. Aksjen gikk opp 1,9 prosent til 88,14 kroner, og satte i løpet av dagen intradagrekord på 89,78 kroner.

Onsdag holdt Quantafuel-sjef Lars Rosenløv et innlegg på energikonferansen til SpareBank 1 Markets. Aksjen falt likevel 9,8 prosent til 17,23 kroner.

Oslo Børs har godkjent tilbudsdokumentet fra John Fredriksen-selskapet Hemen Holding om å kjøpe alle aksjene i Northern Drilling for 17 kroner pr. aksje. Tilbudsperioden varer fra 2. mars til børsslutt 30. mars.