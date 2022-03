Oslo Børs åpnet opp torsdag morgen, men har nå snudd ned.

Like før kl. 11 står hovedindeksen i 1.220,20, ned 0,69 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 4 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen opp 1,07 prosent på 115,83 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,86 prosent til 113,45 dollar fatet.

På det meste har oljen i dag vært omsatt for 119,78 dollar fatet, og vi må tilbake til våren 2012 for å finne høyere priser.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 110,86 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Investorer skal nå i stor grad ifølge TDN Direkt ha sluttet å kjøpe russisk olje, og er bekymret for eventuelle sanksjoner mot landets energimarked, noterer Platts.

«Det er økende forventninger om at USA og allierte vil fortsette å legge videre press på Russlands energimarked i nye sanksjoner», skriver Platts, ifølge nyhetsbyrået, etter at Det hvite hus onsdag økte presset på Russland med kunngjøringen om at de vil anvende eksportkontroller rettet mot russisk oljeraffinering.

Onsdag var alles øyner rettet mot Opec, som hadde møte i Wien. Det store spørsmålet var om kartellet ville komme til unnsetning med økt produksjon, men det kom ingen nye løfter.

«Vi tror Opec vil holde seg til planen, men jeg tror de vil holde døren åpen for endringer de kommende dagene og ukene», sa energianalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities til Finansavisen onsdag.

Oljegigantene fortsatte opp torsdag morgen, men i takt med oljeprisen har også de falt tilbake.

Equinor er nå ned 2,31 prosent til 296,00 kroner, mens Aker BP faller 1,48 prosent til 312,80 kroner. Vår Energi svekkes 0,70 prosent til 34,53 kroner.

DNO er derimot opp 4,09 prosent til 13,50 kroner, InterOil Exploration and Production styrkes 10,06 prosent til 1,86 kroner og Okea klatrer 0,96 prosent til 31,50 kroner.

Opptur

Subsea 7 la torsdag morgen frem et svakere fjerde kvartal enn ventet, men tar nå opp igjen vanlig utbyttepolitikk og betaler utbytte og vil kjøpe tilbake aksjer. Det sender aksjen opp 7,06 prosent til 69,16 kroner.

Ellers blant de mest omsatte aksjene stiger Norsk Hydro 2,22 prosent til 90,10 kroner og Yara klatrer 0,38 prosent til 450,70 kroner.

TGS er opp 4,05 prosent til 115,50 kroner, DNB styrkes 0,42 prosent til 193,50 kroner, og Nordic Semiconductors stiger 0,52 prosent til 233,40 kroner.

I rødt

Som en av dagens foreløpig mest omsatte aksjer, faller Crayon 7,81 prosent til 171,20 kroner etter at storeier OEP ITS onsdag kveld bekreftet aksjesalg.

Selskapet kvittet seg med drøyt 3,3 millioner aksjer, tilsvarende 3,8 prosent av selskapet, med en markedsverdi på 616 millioner kroner gitt onsdagens sluttkurs.

Frontline er torsdag ned 5,40 prosent til 75,74 kroner, mens Mowi svekkes 3,79 prosent til 223,10 kroner.