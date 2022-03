Aksjene stiger på New York-børsen

For to timer siden indikerte futures at det gikk mot en rød start på Wall Street, men det har nå endret seg. Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 13.827,62 poeng mens Dow Jones står i 34.117,24 poeng etter en oppgang på 0,7 prosent. S&P 500 stiger 0,6 prosent til 4.412,92 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,88 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,2 prosent til 30,07. Ifølge NTB er Russiske og ukrainske forhandlere på vei til Hviterussland for en ny runde med samtaler.

215.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 26. februar, viser nye ukentlige tall fra USAs arbeidsdepartement. Ifølge Trading Economics var det ventet et tall på 225.000. Antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 1.476.000 pr. 19. februar. På forhånd var det ventet en måling på 1.475.000.

Produktiviteten utenfor landbrukssektoren i USA var opp 6,6 prosent i fjerde kvartal 2021 mens det var ventet en oppgang på 6,7 prosent i kvartalet, ifølge Trading Economics.

USAs sentralbanksjef Jerome Powell bidro til en viss optimisme i aksjemarkedet onsdag. Under høringen i Senatet understreket han at renten trolig blir satt opp mars, noe som også var som ventet. Det dreier seg om en normal renteøkning på 25 basispunkter, som også er det som er priset i markedet.

«Videre la Powell vekt på at utsiktene er friske nok til at den amerikanske økonomien kan tåle en serie renteøkninger», skriver Handelsbanken i en oppdatering torsdag.