De toneangivende indeksene på Wall Street endte dagen med fall torsdag.

Ved stengetid så indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen endte dagen ned 0,5 prosent.

Industritunge Dow Jones endte dagen ned 0,3 prosent.

Teknologiindeksen endte dagen ned 1,6 prosent.

Blant teknologiaksjene falt Okta og Snowflake etter å ha lagt frem kvartalsresultater, mens Salesforce og Adobe falt mer enn to prosent hver. Tesla falt 4,6 prosent og Amazon 2,9 prosent. Netflix endte ned 3,2 prosent.

Den amerikanske tiåringen lå ved stengetid på 1,847 prosent, en svak nedgang på om lag 0,02 prosent i løpet av dagen.

Ifølge CNBC mener flere eksperter på Wall Street at det amerikanske markedet nærmer seg bunnenivået for året, der Citi oppgraderte utsiktene for amerikanske aksjer og den globale IT-sektoren.

«Til tross for de vanskelige hendelsene i Ukraina har de globale aksjene holdt seg ganske robuste,» uttalte Citi-strateg Robert Buckland til sine kunder ifølge nyhetsformidleren.

«Tapene har blitt avgrenset til aksjer med direkte eksponering til Russland og finanssektoren. Vi vil fremdeles kjøpe fallet, og vil fremheve at globale aksjer har endt 10-20 prosent høyere etter tidligere geopolitiske kriser.»



Økonomirådgiver Mohamed El-Erian i Allianz er blant de som stiller seg mer tvilende, og venter en nedgang.

«Markedene har vært robuste. Hvor lenge vil det vare? De blir svakere og svakere fordi Fed (sentralbanken Federal Reserve, journ. anm.) ikke spytter inn likviditet fra begynnelsen av denne måneden,» uttalte El-Erian ifølge CNBC.

Krigen i Ukraina fortsetter, der partene møttes til den andre runden med samtaler torsdag. Vladimir Putin har på sin side meldt at Russland vil fortsette krigen til alle mål er nådd, uten kompromisser.

Den amerikanske sentralbanksjefen Jeremy Powell uttalte i løpet av dagen at det er for tidlig å si hvordan krigen vil spille inn på renteavgjørelser.