Tungt børsfall i Tokyo og Hongkong

I Japan faller Nikkei 2,22 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,75 prosent.

Shanghai Composite i Kina svakkes 0,96 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 2,67 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 1,08 prosent.

I India faller Sensex 1,73 prosent, S&P 200-indeksen i Australia går tilbake 0,57 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,23 prosent.

Krigen i Ukraina

Investorene følger nå nøye med på situasjonen i Ukraina, som stadig forverres.

Natt til fredag brann oppstod det brann i kjernekraftverket Zaporizjzja i den ukrainske byen Enerhodar etter angrep fra russiske styrker.

Først nærmere to timer etter at de første brannmeldingene ble kjent, kom det klarhet i at det ikke var fare for radioaktive utslipp.

– Risikosentimentet forblir skjørt og blir i stor grad svingt rundt at Russland/ukraina-overskrifter, så vel som av sentralbanker som virker forpliktet til å heve rentene, og som også merker oppsiderisikoer for inflasjonen, sier seniorøkonom ved National Australia Bank, Tapas Strickland, til CNBC.