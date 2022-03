Oslo Børs fortsetter å falle utover ettermiddagen.

Hovedindeksen står i 1.191,41 ned 1,80 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 4,2 milliarder kroner.

Brent-oljen stiger 2,5 prosent til 113,18 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 2,8 prosent til 111,10 dollar fatet.

Equinor stiger 0,4 prosent til 295,00 kroner, mens Aker BP stiger 0,3 prosent til 305,20 kroner.

«Vi anser Equinor som den beste hedgen mot Russland-kaoset gitt eksponeringen mot olje og gass», skriver Norne-analytiker Irmantas Vaskela.

Vår Energi stiger 0,3 prosent til 33,44 kroner. InterOil Exploration and Production stiger 6,0 prosent til 1,91 kroner.

Dagens bevegelser

Asetek la frem tall for fjerde kvartal på fredag, og selskapet guider nå omsetningen i 2022 i intervallet -5 prosent til en vekst på 15 prosent, ifølge TDN.

- Komponentsituasjonen vil forbedre seg på en eller annen måte, men personlig tror jeg ikke at shippingsituasjonen vil bli bedre med det første, spesielt fordi de store rederiene, inkludert de danske, ikke nødvendigvis har interesse av at det skal skje. Så det er ikke bakt inn i våre antagelser. Ukraina-Russland-situasjonen påvirker oss ikke i øyeblikket, sier konsernsjef André Sloth Eriksen under selskapets kvartalspresentasjon fredag, ifølge TDN.

Samtidig meldes det at konsernsjefen kjøpte 8.227 aksjer til en snittkurs på 30,34 kroner pr. aksje. Aksjen stier 17,9 prosent til 33,00 kroner pr. aksje.

Borgestad hentet tidligere denne uken 150 millioner i en rettet emisjon. Aksjen faller 11,5 prosent til 3,01 kroner.

Yara faller 4,1 prosent til 429,90 kroner, etter at selskapet melder om at de ikke vil si opp avtalene med selskaper kontrollert av russiske oligarker

Subsea 7 la frem kvartalstall torsdag, og meldte om de vil ta opp utbyttepolitikken . ABG-analytiker Haakon Amundsen lot seg imponere over offshoreselskapet, og kom med kjøpsanbefaling. Aksjen faller derimot 3,3 prosent til 70,28 kroner.

Ørn Software bedret resultatet, men faller 9,1 prosent 4,00 kroner.

«Mange av Ørn Softwares løsninger har lange salgsykler. (…) I løpet av 2021 og så langt i 2022 har vi sett et positivt moment når det kommer til å bygge opp salgspipeline. Dermed er den organiske veksten i ARR og omsetning ventet å gradvis øke gjennom 2022 og videre», skriver selskapet.

Ukraina-konflikten fortsetter å prege markedet

Natt til fredag brann oppstod det brann i kjernekraftverket Zaporizjzja i den ukrainske byen Enerhodar etter angrep fra russiske styrker.

– Dette er jævlig alvorlig, sier Bellona-leder Frederic Hauge til VG.

En gruppe av amerikanske senatorer introduserte torsdag et lovforslag for å forby amerikansk import av russisk olje, og sa at forsendelsene kunne erstattes ved å øke produksjonen i Nord-Amerika og andre steder, melder Reuters.

Russlands 20 rikeste oligarker har mistet rundt en tredjedel av sine formuer hittil i år, tilsvarende drøye 800 milliarder kroner. Og det stopper neppe der.