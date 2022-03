Wall Street faller etter knallsterke tall

Før børsåpning indikerte futures at det gikk mot en dårlig avslutning på uken på Wall Street.

Ved åpning ligger samtlige indekser i rødt.

Nasdaq faller 0,6 prosent til 13.456,99.

Dow Jones faller 1,05 prosent til 33.483.60.

S&P 500 faller 0,8 prosent til 4.328,30.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,749 prosent, mens VIX-indeksen stiger 10,83 prosent til 33,78.

Makro

Fredag ble februars arbeidsmarkedsrapport for USA publisert.

De solide tallene overasker; 678.000 nye arbeidsplasser ble skapt utenfor jordbrukssektoren, mot konsensus på 400.000.

Tallene for arbeidsledigheten overrasker også positivt ved å komme inn på 3,8 prosent, ned fra 4,0 prosent i januar og mot konsensus på 3,9 prosent.

«Omicron er bak oss. Men gitt at sysselsettingsveksten bak oss allerede har vært såpass sterk – noe som tyder på at omicron-varianten heller ikke la for stor demper på aktiviteten, ser ikke markedet for seg at det hele har akselerert videre», skrev sjeføkonom Marius Gonsholt Hov hos Handelsbanken Capital Markets i sin morgenrapport fredag.

Lønnsveksten skuffer derimot og viser null vekst, mot konsensus på 0,5 prosent. På årsbasis var lønnsveksten 5,1 prosent, langt under konsensus på 5,8 prosent.

Ukraina-konflikten skaper problemer i råvaremarkedene

Natt til fredag brann oppstod det brann i kjernekraftverket Zaporizjzja i den ukrainske byen Enerhodar etter angrep fra russiske styrker.

«De amerikanske børsene falt torsdag på økte bekymringer knyttet til krigen i Ukraina. Så lenge krigen fortsetter vil råvaremarkedene forbli i ubalanse (skyhøye priser) som over tid vil skade verdensøkonomien. Prisene var for øvrig høye før krigen. Derfor blir belastningen nå ekstra stor», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Goldman Sachs mener Ukraina-konflikten kan føre til vesentlige forsyningsavbrudd for diverse råvarer, skriver CNBC.

"Situasjonen har forverret seg, og så lenge det er usikkerhet rundt en konklusjon om dette utfallet, er risikoen på oppsiden på tvers av alle råvaremarkedene," sa Jeff Currie, global sjef for råvareforskning i Goldman Sachs, til CNBC.

En gruppe av amerikanske senatorer introduserte torsdag et lovforslag for å forby amerikansk import av russisk olje, og sa at forsendelsene kunne erstattes ved å øke produksjonen i Nord-Amerika og andre steder, melder Reuters.

Google melder om at de avslutter sine annonseringstjenester i Russland, ifølge CNBC.

«I lys av de ekstraordinære omstendighetene setter vi Google-annonser på pause i Russland,» sa en Google-talsperson til CNBC fredag.