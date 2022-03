Etter en rød og turbulent dag på Oslo Børs sto hovedindeksen i 1.190,40 ved stengetid fredag, ned 1,9 prosent. Det ble omsatt aksjer for 8,2 milliarder.

Brentoljen var ved stengetid opp 4,7 prosent til 115,63 dollar pr. fat. WTI-oljen steg 5,1 prosent til 113,54 dollar pr. fat.

Det globale oljemarkedet var allerede stramt, selv før Russland invaderte Ukraina forrige uke, og prisene på brent- og WTI-futures har fortsatt opp over 15 prosent den siste tiden, til henholdsvis rundt 10- og 14-års topper.

Råvareanalytiker i SEB, Bjarne Schieldrop, syntes oljeprisen ser grisebillig ut, og trekker frem Equinor som en god hedge mot Russland-kaoset.

Equinor avsluttet dagen med en stigning på 1,6 prosent til 298,50 kroner. Aker BP steg 2,5 prosent til 311,80 kroner. Vår Energi steg 2,9 prosent til 34,33 kroner.

Ratene i tankmarkedet har gått i været etter at Russland invaderte Ukraina. Eirik Haavaldsen, analysesjef i Pareto, tror oppturen blir kortvarig.

