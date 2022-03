De toneangivende indeksene i USA stengte ned på ukens siste handelsdag.

Ved stengetid så indeksene slik ut:

Den brede samleindeksen S&P 500 endte ned 0,79 prosent;

Industritunge Dow Jones stengte ned 0,53 prosent;

Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 1,66 prosent.

CNBC peker på at det det brede fallet skjer etter rapporter om at det skal ha vært brann ved Zaporizjzja atomkraftverk, som ligger sør i Ukraina ved elven Dnipro. Anlegget er det største atomkraftverket i Europa.

Det skal ha foregått harde kamper i området siden russerne gikk til angrep torsdag kveld, men ifølge ukrainske myndigheter er selve reaktorene ved anlegget ikke skadet. Den amerikanske ambassaden i Kyiv omtalte angrepet som en krigsforbrytelse.

Ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal det ikke være registrert forhøyede strålenivåer i området, ifølge en oppdatering fredag morgen, men DSA advarer om at ting kan endre seg fort.

– Ustabil situasjon

Fredag morgen meldte ukrainske myndigheter at brannen er slukket og at russiske styrker hadde tatt kontroll over atomkraftverket.

Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce pekte på nettopp kampene ved atomkraftverket til Finansavisen tidligere fredag, og la til at man må regne med at markedet kommer til å svinge med nyhetene fra krigen.

– Det understreker at hele situasjonen er ustabil. Akkurat nå tror jeg det er «risk-off» i markedet på grunn av de seneste nyhetene fra Ukraina, sier han.

Fredag kveld skriver Bloomberg at Det hvite hus vurderer å legge ned et forbud mot import av russisk råolje, som sto for snaut 8 prosent av den amerikanske råoljeimporten i fjor.

Oljeprisen har skutt oppover etter angrepet og de mulige sanksjonene, og et fat nordsjøolje omsettes klokken 22.00 for 118,3 dollar – en oppgang på 7,1 prosent.